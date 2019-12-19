Meral Akşener'in 'vekil veririm' sözüne Ahmet Davutoğlu yanıt verdi

Ahmet Davutoğlu, istemeleri halinde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a milletvekili vereceğini söyleyen Meral Akşener'e "Ben siyasette doğal seyir içinde olmayan hiçbir şeye başvurmam" şeklinde yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna verdiği "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" yanıtı, tartışma konusu oldu.

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Kurucular Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akşener'e vekil yanıtı

İYİ Parti Meral Akşener'in "Bizden milletvekili isterse 'Evet' derim; biz de böyle bir yoldan geçtik" sözlerine yanıt veren Davutoğlu, "Sayın Akşener bir zaruret halinden bahsetmiş. O geçmişteki bir uygulamaya atıfta bulunuyor. Ben siyasette doğal seyir içinde olmayan hiçbir şeye başvurmadım. İhtiyaç da olmayacağını düşünüyorum. Milletimiz bize ne takdir ederse başımızın üzerinde yeri var. Biz herhangi bir şekilde zorlukla karşılaşırsak herkesle demokratik ittifak yaparız her kesimle. AK Parti'nin doğru gördüğümüz her hareketini destekleriz. Ak Parti bizi ihraç ederek köprü attı biz köprü kuracağız" ifadelerini kullandı.