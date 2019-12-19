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AÖL kayıt yenileme ne zaman 2020 iş takvimi hazır

Eğitim hayatına açık öğretim lisesinde devam eden öğrenciler AÖL kayıt yenileme ne zaman sorularının yanıtını araştırıyor. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL yani açıköğretim lisesinde okuyan öğrenciler AÖL kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 

AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden erişime açıldı. Soru-cevap duyurusuyla birlikte gözler 7-8 Aralık tarihli AÖL sonuçlarına çevrildi. 

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AÖL sınav sonuçları, 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından değerlendirme sürecine tabi tutulmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne getirildi. MEB 2019-2020 iş takvimine göre, AÖL 1. dönem sonuçları 2 Ocak'ta açıklanacak.

AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri ise 8 Ocak - 4 Şubat 2020 tarihleri arasında olacak.

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