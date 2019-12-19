Siirt'te 11,2 milyon varillik petrol yatağı bulundu

SİİRT'teki mevcut kuyulardan günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılırken, Kurtalan'da yapılan arama çalışmalarında 11,2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı daha keşfedildi.

Türkiye açık sularında doğal gaz arama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Türkiye sınırları içerisinde petrol arama çalışmalarına hız verdi.

ahaber televizyonunun haberine göre, yapılan arama çalışmalarında Siirt'te 11,2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı keşfedildi.

5 KUYUDAN GÜNLÜK 700 VARİL PETROL ÇIKARILIYOR

Siirt'te petrol sahalarında 5 kuyudan, 2 bin 500 metre derinlikten günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılıyor. Çıkarılan ham petrol, tankerlerle Batman TPAO'ya taşınıp burada işleniyor.

DEMİRKUYU SAHASINDA 11,2 MİLYON VARİLLİK PETROL BULUNDU

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ARİ/TPO/K/M47-a1-1 No'lu arama ruhsat alanında, Demirkuyu-1 sahasında petrol arama çalışmaları başlatılmıştı. Araştırmalar sonucu Demirkuyu-1 sahasında, 11,2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.