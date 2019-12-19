Okan Buruk'tan Arda-Galatasaray söylentilerine açıklama

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili olarak ''Nerede mutlu olacaksa orada olması, onun kararını vermesi en doğru.'' dedi.

CNN Türk'te katıldığı bir programda gündemi değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ilk olarak Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmalarını yorumladı.

"Çok zorlu bir gruba düştüğümüzün farkındaydık" diyen Okan Buruk, "Zorlu rakiplerdi ama gruba iyi başlamayı planlamıştık. Gruptaki tüm maçlara en iyi 11'imiz ile çıktık. Gruptan çıkmak bile Türk futbolu için çok büyük başarı olarak gözüküyor. Buna sevinsek mi üzülsek mi bilemedik" ifadelerini kullandı.

''Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Kariyer hedeflerini de açıklayan genç teknik adam, "Kuralar çekildiğinde ilk maç Roma olduğunda buna ekstra sevinmiştim aslında. Çünkü İtalya'da futbol oynadım. İtalyanca konuşuyorum. Roma ve diğer Avrupa maçları benim için sahne. Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" diye konuştu.

Arda, Galatasaray'a dönecek mi?

İsmi Galatasaray ile anılan Arda Turan'a teklif olup olmadığı şeklindeki soruyu ise Okan Buruk, "Arda bizimle çok çalıştı. Gerçekten sezon başından beri en iyi olmak için hep gayret veriyor. İyi durumda, psikolojik anlamda da iyi şeyler yapıyor. Ama bir yandan da baktığınız zaman nerede mutlu olacaksa orada olması, onun kararını vermesi en doğru. Daha bir şey konuşmadık. Sadece başkanımızın bir açıklaması oldu. Böyle bir talebi olursa izin vereceğini söyledi." şeklinde yanıtladı.

"Emre Kılınç ile ilgilenmiştik"

Ara transferin gözde isimlerinden Demir Grup Sivasspor'lu Emre Kılınç'ı sezon başında istediklerini kaydeden Okan Buruk, "Takımda ayrılmak istediğiniz futbolcu ya da transfer etmek istediğiniz birileri var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı; "Türkiye'de şu anda görüştüğümüz oyuncu yok. Sezon başında Emre Kılınç ile ilgilenmiştik. Sivasspor şu an yarışın içinde ve lider takım. Sivasspor başarılı, hiçbir oyuncusunu bırakacağını düşünmüyorum. Takımların Sivasspor'un oyuncularıyla ilgilenmesini de doğru bulmuyorum. Orada bir başarı var ve oyuncuların akıllarının çelinmesini istemiyorum. Kendi takımımda da bu sıkıntıyı çok yaşadım. Kimse bana da gelmesin."

"Yüksek para kazanmak için geliyorlar"

Genç teknik adam "Türkiye'deki yabancı futbolcular tembel mi?" sorusuna, "Bence tembelleşiyorlar. Bazı yabancı oyuncular kariyerinin sonunda yüksek para kazanmak için geliyor. 'İyi bir anlaşma yapayım, yüksek para kazanayım' diye düşünen çok fazla oyuncu var. " yanıtını verdi.

"Premier Lig'deki maçları izliyoruz"

"Türk teknik direktörleri sizce yeterli mi?" sorusunu da yanıtlayan Okan Buruk, "Türk futbolunda oyun kalitesi olarak yeterli olduğunuzu düşünmüyorum. Premier Lig'deki maçları izliyoruz. Liverpool maçındaki oyunu gördükten sonra elin tekrar bizim ligdeki maça dönmek istemiyor" dedi