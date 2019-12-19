Bakan Pakdemirli'den sert uyarı: Tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zeytinyağı ve bal gibi ürünlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağımızı, aman vermeyeceğimizi, ticaret imkanı tanımayacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum" diyerek sert uyarılar yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından İzmir'de düzenlenen 'Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması'na katıldı.

Özellikle zeytin ve zeytinyağı ile baldaki tağşiş konusu hakkında önemli açıklamalar yapan Pakdemirli, tağşiş konusunun gündemde olduğunu vurguladı ve sert önlemler alınacağını duyurdu.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İfşalarımız sistematik olarak devam edecek"

-Tağşişin üzerinde özellikle duracağımızı, tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağımızı, aman vermeyeceğimizi, ticaret imkanı tanımayacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Günde 323 katı ve sıvı yağ gıda işletmesini denetlemişiz bu sene. Toplam 3 bin 756 denetim ve bin 627 adet numuneden 718’i zeytinyağı numunesi. Burada da 156 firmayı ifşa etmişiz. İfşalarımız sistematik olarak devam edecek.

"Balda durum daha da vahim"

Balda yaşanan tağşişe de değinen Pakdemirli, şunları kaydetti: Kovan varlığında dünyada 3., bal üretiminde 2. sıradayız. Çam balı üretiminin yüzde 90’ı bizde. Balda da tağşiş sıkıntısı var. Bu konudaki rant da insanları o kadar cezbediyor ki her gün tağşiş tespit etmemize rağmen her gün yeni metotla tağşişler yapılıyor.

Balda da tağşiş sıkıntısı var. Zeytinyağına göre baldaki durum daha vahim. Getirdiğim özel balda bile bazen bir şey var mı diye insan şüphe ediyor.

- Ticarileşme anlamında ve balı katma değerli satma anlamında sıkıntımız var. Kaşığı kavanoza attığınızda içindekinden eminseniz ne para verdiğinizin önemi yok. Sektörü bu parazitlerden tamamen temizlersek katma değere doğru vites yükseltme şansımız var.

"Cezalar yüksek olmasına rağmen caydırmıyor"

Pakdemirli, açıklamasını şöyle tamamladı: Bal aromalı şurup var. Böyle bir şey olmaz. Nar ekşili sos diye bir şey olmaz. Yiyemiyorsak yemeyelim. Alabiliyorsak gerçek nar ekşisi alalım, çünkü diğerleri sağlıklı değil. Bunlar yasal ürünler ama sağlığa da dikkat etmemiz lazım. Arıcılıkta 2 bine yakın denetim yapmışız. 860 adet numune var, 96’sında uygunsuzluk tespit etmişiz. 2.2 milyon lira ceza vermişiz. Cezalar yüksek olmasına rağmen tağşişi yapanları caydırmıyor. 3-5 defa yakalanmasa cezayı karşılıyor. Sektörün de bize bu konuda yardımcı olması lazım. Sektörün otokontrolüne ihtiyacımız var. Yumurtaları aranızda ayıklayın, herkes görecek bu işte çok fazla katma değer var.