Son 16 turuna yükselen bir diğer takım Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Altınordu’yu ağırladı. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona ererken, bu sonuç ile Denizlispor tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Altınordu’yu ağırladı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Denizlispor'un iki golünü de Estupinan atarken, Altınordu'nun gollerini Kemal Rüzgar attı.

Denizlispor önceki maçta yakaladığı avantajı dolayısıyla, bu maçta berabere kalmasına rağmen adını bir üst tura yazdırmış oldu.