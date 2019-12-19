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Mesut Özil duyarsız kalmadı memleketine sahip çıktı

Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, memleketi Devrek'te adına yapılan Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için destek verdi.

Zonguldaklı olan ve Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncusu Mesut Özil, memleketinin takımı olan Bölgesel Amatör ekiplerinden Devrek Belediyespor için bir tesis yapılması için daha önce destek vermişti ve ancak tesise yeterli ödenek sağlanamadığı için tesis yarıda kalmıştı.

Çağrıya duyarsız kalmadı
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız oyuncu Mesut Özil'in avukatları ile görüşerek, yıldız futbolcudan tesislerinin bitirilmesi için tekrar destek istedi. Özil, bu çağrıya duyarsız kalmayarak Devrek Belediyespor'a yeniden destek verdi.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor
Yıl başında Devrek Belediyesi tarafından çalışmalara başlanacak olan Mesut Özil tesislerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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