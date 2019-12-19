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Rus istihbarat teşkilatı FSB binası yakınında silahlı saldırı düzenlendi

Anadolu Ajansı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yanında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bir FSB görevlisi hayatını kaybetti.

Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada; bina yakınında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırı sonucu bir FSB görevlisinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, saldırganın bir kişi olduğu ve binaya nüfuz edemediği duyuruldu.

Açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, bölgeden ambulansların çıktığı görüldü. Saldırının meydana geldiği FSB binası etrafında geniş bir alan boşaltıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırının meydana geldiği esnada çok sayıda silah sesi duyuldu.

Rus basınına göre, güvenlik görevlileri saldırının meydana geldiği yerde bir sırt çantası ve el bombası buldu.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın merkezinde yaşanan saldırıya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rapor verildiğini bildirdi.

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