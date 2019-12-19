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Merih Demiral için yapılan tüm teklifleri reddetti!

Juventus, son dönemde gösterdiği performansla Sarri'nin de gözüne girmeye başlayan Merih Demiral için yapılan tüm teklifleri reddetti.

Juventus'ta Merih Demiral rüzgarı esmeye devam ediyor. Torino ekibinde son 3 maça 11'de başlayan ve karşılaşma sonlarında Maurizio Sarri'nin övgülerini alan milli oyuncu için flaş bir karar çıktı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Juventus, Merih Demiral için şu ana kadar yapılan tüm teklifleri reddetti.

Haberde; Leicester City, Arsenal, Atletico Madrid ve Milan gibi kulüplerin Juventus'un kapısını çaldığı anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Maurizio Sarri'nin Merih'in performansından çok etkilendiği ve satılmaması yönünde bizzat rapor verdiği vurgulandı.

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