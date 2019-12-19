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Kapari meyvesinin faydaları neler karaciğer yağlanmasını önlüyor!

Yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan bu meyve karaciğerdeki yağlanmayı önlüyor. İşte bilinmeyen daha birçok faydası!

Genellikle Ege Bölgesinde daha fazla yetişen kapari, ülkemizde yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan bir meyvedir. Akciğerleri temizlemesinden tutun da karaciğer yağlanmasını önlemesine kadar birçok konuda fayda sağlayan bu meyvenin bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki kaparinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte kapari meyvesine dair tüm bilinmeyenler! 

Kozmetik sanayisinde kullanılıyor

Ege Bölgesinde yetiştirilen kapari değişik isimler almaktadır. Kebere, keper, gebere, geber otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu ve  hint hıyarı olarakta adlandırılmaktadır. Kapari kısa boylu bir yer bitkisidir. 200 yıl kadar rahatça yaşayan bu bitki aynı zamanda kozmetik sanayide de kullanılmaktadır. Bu meyvenin dünya sanayisinde turşusu bile yapılmaktadır. Ülkemizde ise yeni yeni tüketilmeye başlanmıştır. 

Antioksidan özelliği gösteriyor 

Eski dönemlerde özellikle  bazı hastalıklarda ilaç tedavisinde kullanılmıştır. İçerisinde bulunan flavonoid maddesi bakımından zengin olmasından dolayı yüksek miktarda antioksidan içermektedir. 

Metabolizmayı hızlandırıyor 

Sindirim rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra kilo problemi yaşayan kişilerde rahatlıkla tüketebilir. Metabolizmayı hızlandıran bu meyve, uzun süre tokluk hissinin yaşanmasını sağlamaktadır. 

Kemik ve diş sağlığına olumlu etkisi var 

Bu meyvrnin bir diğer yaraı ise kemik ve diş sağlığı üzerinde etkisidir. Gelişimlerini desteklerken aynı zamanda daha güçlü olmalarına da destek olur. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan ciddi rahatsızlıkların riskini azaltmada vücuda destek olur.

Akciğerleri ve karaciğerleri temizliyor 

Akciğer ve karaciğerlerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle karaciğer yağlanmasını önleyerek bölgesel kiloları ve cilt sağlığını olumlu destekler.

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