Zeljko Obradovic: "Böyle devam etmemiz imkansız"

Euroleague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Zenit'e 84-81'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe Beko 10. mağlubiyetini aldı ve 5 galibiyette kaldı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Zenit St Petersburg'a 84-81 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic ise maçtan sonra oldukça üzgün görünürken basın toplantısında da kafaları karıştıracak ifadeler kullandı.

Bu şekilde devam etmemiz imkansız

Taraftara teşekkür eden Obradovic, "Çok zor bir andayız. Bir reaksiyon göstermemiz gerektiği belli bir şey. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Galibiyetten dolayı Zenit'i tebrik ediyorum. Taraftarlara da muhteşem destekleri için teşekkür ederim. Geri kalan her şeyi ise düşünmemiz gerekiyor. Bugünlük benim için bu kadar" açıklamasını yaptı.