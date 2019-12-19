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Mersin’de balina kusmuğu operasyonu 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kozmetik ve parfüm ürünlerinde etken madde olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 570 bin TL olan ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ambergris (balina kusmuğu) isimli maddeyi satmaya çalışan 2 kişinin olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi’nde takibe alınan bir aracı durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şüpheli üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 5 parça halinde toplamda 44 kilo 320 gram balina kusmuğu ele geçirildi.

Analiz edildi

Ele geçirilen malzemeler üzerinde Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunda literatür verileri ile elde edilen analiz sonuçlarının ‘uyumlu olduğu’ ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 TL olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme, Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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