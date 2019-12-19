Bakan Kurum'dan yeni termik santral açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre mevzuatlarına aykırı tüm termik santrallerin kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulanacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallele ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada termik santrallerle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ve elektrik üretim tesislerinin yöneticilerinin yer aldığı toplantı da değerlendirildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

"13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bürokratlarımız ve elektrik üretim tesislerinin yöneticilerinin yer aldığı toplantımızda değerlendirdik.

Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik.

Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."