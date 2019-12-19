PKK/YPG Rasulayn'da sivillere saldırdı 5 sivil yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Bebek katili teröristlerin Rasulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf'ta bombalı araçla saldırı düzenlediği, saldırıda 3'ü çocuk 5 masum sivilin daha katledildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti. pic.twitter.com/LMa5nICHsh