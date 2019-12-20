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Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine oturdu! 20 Aralık dolarda son durum

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Haftaya 5.81 liradan başlayan dolar, piyasaların kapanış gününe 5.94 lira seviyesinde başladı. ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler, kurdaki artışı tetikliyor.

Senenin son günlerine yaklaştıkça veri ve haber akışı yavaşlarken doların hızı kesilmiyor. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle hareketlenen dolar/TL haftaya 5.81'den başlamıştı.

Önceki gün 2 kuruş yükseldi

ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulacağına yönelik endişelerle dolar hafta boyunca yükselişini sürdürdü. Dün güne 5.92 seviyesinden başlayan dolar/TL günü 5.9437'den tamamladı.

Dolarda son durum


Bugün açıklanacak veriler arasında TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor. 

Altında son durum

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