Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine oturdu! 20 Aralık dolarda son durum
Haftaya 5.81 liradan başlayan dolar, piyasaların kapanış gününe 5.94 lira seviyesinde başladı. ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler, kurdaki artışı tetikliyor.
Senenin son günlerine yaklaştıkça veri ve haber akışı yavaşlarken doların hızı kesilmiyor. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle hareketlenen dolar/TL haftaya 5.81'den başlamıştı.
Önceki gün 2 kuruş yükseldi
ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulacağına yönelik endişelerle dolar hafta boyunca yükselişini sürdürdü. Dün güne 5.92 seviyesinden başlayan dolar/TL günü 5.9437'den tamamladı.
Dolarda son durum
Bugün açıklanacak veriler arasında TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor.
Altında son durum
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