Fenerbahçe'yle Galatasaray Milanlı Rodriguez için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan'ın gözden çıkardığı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez için temaslarını hızlandırdı. Napoli de Rodriguez için teklif yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü ve alternatifli bir kadro ile start vermek isteyen Fenerbahçe, sol bek mevkisi için çalışmalarına hız verirken İtalyan'dan önemli bir haber geldi. Footbal İtalia sitesi "Napoli ve Fenerbahçe Ricardo Rodriguez için Milan'a teklif yaptı" diye yazdı.

Fenerbahçe de devrede

Tüm veriler dikkate alındığında ocak ayında son derece hareketli bir ara transfer dönemi futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bu transferde tüm kozlarını ortaya koyacak.

İki hoca da istiyor

Gerek Ersun Yanal'ın gerekse de Fatih Terim'in Rodriguez transferine onay verdiği de gelen haberler arasında. Milanlı sol bekin hangi kulübe transfer olacağı 20 gün içinde kesinlik kazanacak.





71 kez milli oldu

Milan'da son haftalarda yedek kalan 27 yaşındaki Ricardo Rodriguez, buna karşın İsviçre Milli Takımı'nın banko oyuncusu. Şili asıllı sol bek 71 kez İsviçre Milli Takım formasını sırtına geçirdi.