HABER /  SAĞLIK

Fırçalamadan sonra dişleri en çok koruyan şey!

Dişleri fırçalamak ağız ve diş sağlığı için tartışmasız birinci kural. Peki fırçalamanın dışında dişleri en çok koruyan şey ne biliyor musunuz? Yanıt tanıdık: Süt! Kalsiyum ve fosfat bakımından zengin olan süt tükürükteki kalsiyum oranını arttırarak çürükleri engelliyor.

Diş neden çürür? Günümüzün sık karşılaşılan sağlık sorunlarından olan diş çürükleri, karbonhidratların ağızdaki bakterilerle karışması ve asit yapması sonucu başlıyor. Ağızda asit oluşumuna neden olan bakteriler, diş minesini aşındırarak çürüklere sebep oluyor. Sütteki kalsiyum ve fosfat, diş yüzeyindeki mineral dokusunu yenilerken, tükürük ve plaklardaki kalsiyum miktarını da artırarak çürük oluşumunu engelliyor. Süt, 6.57PH değeri ile de diş çürüklerini engellemede önemli bir yer tutuyor.

Süt içtikten sonra ağız hijyeninin sağlanması ile birlikte, düzenli süt tüketiminin diş çürüklerinin oluşumunu azalttığını belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Aşırı asitli ve şekerli yiyecekler mikroorganizmaların etkisini artırır. Sütteki kalsiyum ve fosfor bu mikroorganizmalara doğal bir savunma sağlar” dedi. İnanç, özellikle çocukların şeker tüketimlerinin fazla olduğunu, bu sebeple günde 2 bardak süt içerek dişlerinde oluşabilecek çürüklerin önlenebileceğini,sütün diş yüzeyindeki mineral kaybının giderilmesini ve yenilenmesini sağlayacağını belirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine oturdu! 20 Aralık dolarda son durum
Diyarbakır'da HDP'li Belediye Başkanı ve meclis üyelerine terör gözaltısı
Hilmi Özkök'ten rapor tepkisi! Tutarsız kendini beğenmiş
Fenerbahçe'yle Galatasaray Milanlı Rodriguez için kapışıyor
İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu üst rütbeli komutanlar da var
Hatay'da uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlıktan patates tüketimine teşvik
Abdulhamit Gül'den İyi hal indirimi tepkisi! Asla anlayamıyorum
BİM market yeni şirket kuruyor
YÖK'ten flaş İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması
Rize'de kestikleri ağaç üzerilerine devrilen çift öldü
Kimlik yenileme son gün ne zaman 2020 ne zaman bitiyor?
Yorumlar