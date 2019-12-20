Galatasaray'dan Ben Arfa'ya flaş teklif

Galatasaray, adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'ya 18 ay için 3 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Transferde dört gözle Ocak ayını bekleyen Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Rennes'de forma giyen ve Fransız ekibiyle 30 Haziran'da biten sözleşmesinin ardından boşta bulunan Ben Arfa'ya Aslan talip oldu.

3 milyon Euro

Footmercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılı ekip yıldız oyuncuya sözleşme önerdi. Galatasaray, 10 numaralı yıldıza 3 milyon euro kazanabileceği 18 aylık bir sözleşme teklifinde bulundu.





Tek talibi Galatasaray değil

Radamel Falcao'lu Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan tecrübeli futbolcunun düşünmek için biraz süre istediği belirtildi. Espanyol ve Fransa'dan Marsilya ile Lyon da 32 yaşındaki futbolcuyla temasa geçti.