Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bomba kulislerim var dedi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri şimdiden tartışılıyor ve bazı isimler ön plana çıkıyor. Abdulkadir Selvi, seçimle ilgili olarak ''bomba kulislerim var. Ekrem İmamoğlu, aman dikkat'' dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, erken seçim ihtimali ve Akşener'in yeni partilere vekil önerisini değerlendirdi. Abdulkadir Selvi, yazısında bomba kulisleri olduğunu' söyledi ve "Ama hemen şimdi değil. Sadece şunu söyleyebilirim: Ekrem İmamoğlu, aman dikkat" ifadelerini kullandı.

Akşener’in vekil desteği söylemi

Selvi, Akşener'in Davutoğlu'nun partisine ilişkin 'Vekil desteği' söylemini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi: "Akşener’in bunu iktidarın bir erken seçim hesabına dönük olarak söylediğini yazmıştım. Daha doğrusu yeni partiler doğmadan onları boğmak için baskın seçime gitmesi. Bu tür senaryoların merkezinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tam aksine, erken seçime karşı çıktı.

Erdoğan ters köşe yaptı

“Bizim seçimimiz 2023 Haziran’dır. Bizim bundan sapmamız söz konusu değildir” dedi. Bir anlamda ters köşe yaptı. Akşener’in önerisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na soruldu. Davutoğlu, “Sayın Akşener bir zaruret halinden bahsetmiş. İhtiyaç olacağını düşünmüyorum” karşılığını verdi.

Akşener bu açıklamayı siyasi beklenti üzerine yapmamış

İYİ Parti cephesini araştırdım. Akşener, bu açıklamayı siyasi beklenti üzerine yapmamış. Yeni partilerin seçime girmesinin önüne bir engel çıkarılırsa onlara destek anlamında söylemiş. Akşener de bir baskın seçim olacağını düşünmüyormuş. Ama seçimlerin 2023’te yapılacağına da ihtimal vermiyormuş. İktidarın 2021’in ikinci yarısından itibaren her an seçime gidebileceği düşüncesindeymiş.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bomba kulislerim var

Erken seçimi tartışıyoruz da asıl önemli olan Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu niye tartışmıyoruz? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bomba kulislerim var. Ama hemen şimdi değil. Sadece şunu söyleyebilirim: Ekrem İmamoğlu, aman dikkat.

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