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Galatasaray'da Ryan Babel depremi! FIFA'ya şikayet etti

Galatasaraylı Ryan Babel, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA’ya yolladığı ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminde Fulham'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel sarı kırmızılı ekipte şok etkisi yaratan bir harekete imza attı. 

Milliyet'te yer alan habere göre; sözleşmesinde özel madde bulunan Hollandalı futbolcunun çıkardığı krizi yönetim sona erdirdi. Babel’e 15 gün içinde ödeme yapılmasaydı oyuncu serbest kalabilecekti. Ancak sarı-kırmızılı idareciler bütün herkesin alacağını vererek büyük bir sorunun önüne geçti.

FIFA'ya gitti
Sezon başında Galatasaray ile 3 senelik sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 4 günlük gecikme yüzünden FIFA’ya gitti. FIFA’da belirtilen 3 aylık gecikme durumundaki fesih prosedürü dışında, Babel’in Galatasaray ile yaptığı özel kontrat çerçevesinde böyle bir eylemde bulunduğu öğrenildi.

Babel'in tavrı rahatsız etti
Geçtiğimiz hafta yapılan ödeme ile sorun ortadan kalktı ama Babel’in tavrı hem yönetim hem de teknik heyet tarafından yadırgandı.

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