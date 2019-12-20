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Arkas Spor, Dinamo Bükreş'i ezdi geçti

İhlas Haber Ajansı

Erkekler CEV Cup 16’lı final turu rövanş maçında Dinamo Bükreş’i İzmir’de 3-1 mağlup eden Arkasspor, tur atladı.

Avrupa Erkekler CEV Kupası 16’lı final turu ikinci maçında Arkas Spor, Romanya’nın Dinamo Bükreş takımını 3-1 yendi. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan Arkas, adını 8’li final turuna yazdırdı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Alexander Ryabtsov (Rusya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)
Arkas: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Efe Mandıralı, Burak Çevik, Caner Ergül)
Dinamo Bükreş: Gomes, Mihalcea, Pepic, Cuk, Leite Costa, Despotovski (Maries, Ivanov, Munoz)

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