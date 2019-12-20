HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'a 1 milyon euroluk Maicon cezası

Galatasaray, kiralık gönderdiği Brezilyalı futbolcusu Maicon’un menajeri Muzzi Özcan’a ödemediği 600 bin euro için açılan davayı kaybetti.

Galatasaray, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a 1.7 milyon euroya kiraladığı Maicon transferinde başını derde soktu.

Sarı-kırmızılılar, Özcan’a faiziyle birlikte 1 milyon euro ödemek zorunda kaldı. Eğer bu para ödenmezse, Muzzi Özcan’ın CAS’a gitme ihtimali bulunuyor. Bu da Galatasaray’ı transfer döneminde sıkıntıya sokabilir.

8 milyon euro verilmişti
Sarı-kırmızılılar, 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maicon’u, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a 1.7 milyon euroya kiralamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bomba kulislerim var dedi
Galatasaray'da Ryan Babel depremi! FIFA'ya şikayet etti
İzmir Çiğli'de polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu
Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Al Ittihad kesenin ağzını açtı
Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine oturdu! 20 Aralık dolarda son durum
Diyarbakır'da HDP'li Belediye Başkanı ve meclis üyelerine terör gözaltısı
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Ayvaz kimdir yaşı kaç Hanife Gürdal ile evlendi
Ahmet Ağaoğlu: Lisans talimatı tam bir çıkılmazın içine girdi
Galatasaray'dan Ben Arfa'ya flaş teklif
Kızılcığın faydaları neler diş çürümelerini önlüyor!
Arkas Spor, Dinamo Bükreş'i ezdi geçti
Game Of Thrones kostümcüsü Daenerys'in paltosunun sırrını açıkladı
Yorumlar