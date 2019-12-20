Galatasaray'a 1 milyon euroluk Maicon cezası

Galatasaray, kiralık gönderdiği Brezilyalı futbolcusu Maicon’un menajeri Muzzi Özcan’a ödemediği 600 bin euro için açılan davayı kaybetti.

Galatasaray, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a 1.7 milyon euroya kiraladığı Maicon transferinde başını derde soktu.

Sarı-kırmızılılar, Özcan’a faiziyle birlikte 1 milyon euro ödemek zorunda kaldı. Eğer bu para ödenmezse, Muzzi Özcan’ın CAS’a gitme ihtimali bulunuyor. Bu da Galatasaray’ı transfer döneminde sıkıntıya sokabilir.

8 milyon euro verilmişti

Sarı-kırmızılılar, 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Maicon’u, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a 1.7 milyon euroya kiralamıştı.