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Samsun Müftüsü Veysel Çakı'dan yırtık pantolon uyarısı

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı ilginç bir tartışamaya imzan attı. Çakı düşük bel ve yırtık pantolon gibi kıyafetlerle ibadet etmenin uygun olmadığını ve bu şekilde camiye gidilmemesi gerektiğini söyledi.

Çakı, kıyafet tercihleri üzerinden gençleri eleştirdi, "Yırtık pırtık pantolonla bırakın ibadet etmelerini, sokakta bile gezmelerini tavsiye etmem" diyen Çakı, şunları söyledi:

Eskiden 3-5 kuruş verelim de pantolon alsın derlerdi

Ben şöyle düşünüyorum: Yanlış bir eğitim modernlik adına Cenab-ı Allah fakir hayatı yaşatıyor. Eskiden olsa insanlar acırlardı bu pantolonları giyenlere. Derlerdi ki, '3-5 kuruş verelim de bir pantolon alsın.' Ama şimdi bir moda uğruna bakıyorsunuz yırtık pırtık pantolon giyiyorlar. Bu pantolonlarla camiye gelmesinler demem mümkün değil ancak camiye gelen insan da toplum içine çıkabileceği, rahat edebileceği ve kimseyi rahatsız etmeyen kıyafetin olması gerekir."

Düşük bel pantolonla cemaatin dikkatini dağıtıyorsa...

Kirli bir çorapla dahi camiye gelinmesinin uygun olmadığına değinen Çakı, şöyle devam etti: "Hele ki düşük bel pantolonla rükuya eğildiği zaman arka tarafı açılıyorsa veya cemaatin dikkatini dağıtıyorsa, yanlış anlamalara sebebiyet veriyorsa, insanları rahatsız ediyorsa bu tür bir kıyafetle camiye gelinmemesi gerekir. Bu sadece bir pantolon da değildir. Kirli bir çorapla düzgün olmayan Allah’ın huzuruna çıkamayacağımız bir kıyafetle camiye gelinmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda hem temizlik bakımından hem tertip ve düzen bakımından Allah’ın evine geldiğimizin bilinci içerisinde davranmamızın çok uygun olacağını düşünüyorum."

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