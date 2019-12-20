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Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor'un kupadaki rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kura çekimi Riva’da gerçekleştiriliyor.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sistemi kullanılacak.

Kupada 5. tur rövanş karşılaşmaları sonunda Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Denizlispor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor, son 16 turuna adlarını yazdırdı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, bugün saat 12.00'de gerçekleştiriliyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş mücadeleleri ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.

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