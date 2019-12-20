Ada Araştırma'dan bomba anket! Bakın Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kim?
Ada Araştırma 'Türkiye'nin en güvenilir isimleri kim?' sorusunu sordu ve çok konuşulacak sonuçlar elde etti. Seçmen ankette en güvenilir milletvekili olarak Binali Yıldırım derken, Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi için ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.
Ada Araştırma Şirketi gündem belirleyen bir anket çalışması yaptı. Yaptığı son ankette sadece siyasileri değil Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenlerinin de kimler olduğunu sordu.
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25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
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Ada Araştırma, katılımcılara 'Türkiye'nin en güvenilir milletvekili kim?' sorusunu yöneltti. Anketten çıkan yüzde 10,3'lük oy oranı ile Türkiye'nin en güvenilir milletvekili AK Parti İzmir Millletvekili Binali Yıldırım oldu.
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İkinci sırada yüzde 9,1 ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yer aldı. Üçüncü sırada ise İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu oldu.
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