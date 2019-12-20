HABER /  GÜNCEL

HDP'li Filiz Buluttekin kimdir? 'Yazık' diyen Aslı Aydıntaşbaş bu fotoğrafa ne der?

SUR Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin'in gözaltına alınmasına gazeteci Aslı Aydıntaşbaş tepki gösterdi. Takipçileri ise ona 'Eren'i hatırlatıp Filiz Buluttekin'in terörist cenazesindeki fotoğrafını sordu.

DİYARBAKIR 'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş sosyal medya hesabından gözaltıya tepki gösterip, "yazık günah değil mi?' diye yazdı. 

Eren'i şehit eden teröristin cenazesine katıldı
Aslı Aydıntaşbaş'ın 'gözaltına alınmasına' tepki gösterdiği Filiz Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden terörist Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılmıştı.

Eren'e yazık değil mi Aslı?
Aslı Aydıntaşbaş'ın attığı twitte, Filiz Buluttekin'in 15 yaşında şehit edilen Eren'i hiç gündeme getirmedi. Ancak takipçileri Aslı Aydıntaşbaşa gözaltına alınan şahsın mazisini hatırlatıp tepki gösterdi. 



Filiz Buluttekin terörist cenazelerini hiç kaçırmayan biri. Sadece Eren'in katilinin cenazesine değil, Bingöl kırsalında öldürülen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesinde de başı çeken isimlerdendi. 

Öldürülen her teröristin taziyesinde bulunan Filiz Buluttekin, PKK'lılar için saygı duruşu yapan bir isim. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sendikalar 2020 asgari ücreti zam talebini açıkladı işte rakam Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Abdülhamit Gül tarikat liderinin elini öptüğü görüntüye ilişkin açıklama yaptı
Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor'un kupadaki rakipleri
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıtta kallavi zam kapıda
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!
Samsun Müftüsü Veysel Çakı'dan yırtık pantolon uyarısı
Arda Turan 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a dönüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Derbide kartlar havada uçuşuyor
Asgari ücret 2020 tahmini sendikalar son rakamı açıkladı
Soylu 'DEAŞ oteli değiliz' demişti! 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi
Tüm vatandaşları ilgilendiren haber! Tüketici güven endeksinde düşüş
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Kınıyoruz
1 Ocak resmi tatil mi 2020 yılbaşı hangi güne denk geliyor
Yorumlar