HDP'li Filiz Buluttekin kimdir? 'Yazık' diyen Aslı Aydıntaşbaş bu fotoğrafa ne der?

SUR Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin'in gözaltına alınmasına gazeteci Aslı Aydıntaşbaş tepki gösterdi. Takipçileri ise ona 'Eren'i hatırlatıp Filiz Buluttekin'in terörist cenazesindeki fotoğrafını sordu.

DİYARBAKIR 'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş sosyal medya hesabından gözaltıya tepki gösterip, "yazık günah değil mi?' diye yazdı.

HDP’nin beledye başkanları bir bir görevden uzaklaştırılıyor, gözaltına alınıyor. Ne medyada ne siyasette kimsenin gıkı çıkmıyor. Hukuku, demokrasiyi bıraktım...yazık, günah değil mi? https://t.co/yUBaad3m2j — asli aydintasbas (@asliaydintasbas) December 20, 2019

Eren'i şehit eden teröristin cenazesine katıldı

Aslı Aydıntaşbaş'ın 'gözaltına alınmasına' tepki gösterdiği Filiz Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden terörist Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılmıştı.

Eren'e yazık değil mi Aslı?

Aslı Aydıntaşbaş'ın attığı twitte, Filiz Buluttekin'in 15 yaşında şehit edilen Eren'i hiç gündeme getirmedi. Ancak takipçileri Aslı Aydıntaşbaşa gözaltına alınan şahsın mazisini hatırlatıp tepki gösterdi.







Filiz Buluttekin terörist cenazelerini hiç kaçırmayan biri. Sadece Eren'in katilinin cenazesine değil, Bingöl kırsalında öldürülen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesinde de başı çeken isimlerdendi.

Öldürülen her teröristin taziyesinde bulunan Filiz Buluttekin, PKK'lılar için saygı duruşu yapan bir isim.