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Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Elektrikte yeni tarife dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, milyonlarca aboneyi ilgilendiren açıklama yaptı. 

İstanbul'daki 10.IICEC Konferansı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketicilerin artık evlerinde kullandığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından seçebileceklerini belirtti.

Enerji Bakanı Dönmez'in konu hakkındaki açıklaması şöyle:

"Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz."

Bakan Dönmez, şunları kaydetti: Buradan sizlere bir çalışmamızla ilgili de bilgi vermek istiyorum. 'Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek.

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