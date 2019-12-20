Ruam hastalığı nedir insanlara nasıl bulaşıyor? Belirtileri gribe benziyor

ADALAR'da atlarda ortaya çıkan ruam hastalığı için İstanbul'da alarm verildi. At vebası olarak bilinen Ruam hastalığı sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendiriliyor. Ruam hastalığı at, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülüyor. Ruam hastalığının belirtileri arasında burun kanaması bulunuyor.

Büyükada'da görülen "at vebası" olarak bilinen ruam hastalığıyla ilgili 81 at ithaf edilirken, ruam hastalığının insanlara da bulaşma özelliğinin olması İstanbul'da alarm verilmesine sebep oldu. Adalar'da 3 ay boyunca faytonlara yasak getirildi.

Peki Ruam hastalığı nedir, insanlara nasıl ve hangi yollarla bulaşır, belirtileri neler?



Ruam hastalığı nedir?

At vebası olarak bilinen ruam hastalığı sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Ruam hastalığı başta at, eşek, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Eşek ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

Hastalığın etkeni Pseudomonas mallei'dir. Su yalaklarında, ruam apsesi irininde, rutubetli ve karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.

Ruam hastalığı insana nasıl bulaşır?

Ruam hastalığı insanlara iki şekilde bulaşır. Bunlardan ilki ruama yakalanan hayvanın etinin tüketilmesi diğeri ise temasla... Türkiye'de at eti tüketimi makbul olmadığından bu yolla bulaşma ihtimali zayıf. Ancak kaçak olarak piyasaya sunulan at, eşek eti tüketilirse bulaşma imkanı var.

Ruam hastalığı hayvanların tımar takımlarının ya da benzeri eşyalarının temizlenmeden insanlar ile direkt temas etmesi durumunda da bulaşabilmektedir.

Ruam hastalığı belirtileri şunlar:

Ruam hastalığı hem atlarda hem de insanlarda farklı bölgelere hücum ederek bu bölgelerde belirtiler gösterebilmektedir.