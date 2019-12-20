Ruam hastalığı nedir insanlara da geçiyor Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama!

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya'dan Adalar'da yaşanan ve 81 atın itlaf edilmesine sebep olan Ruam hastalığına ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Yerlikaya bu konuda önemli kararlar aldıklarını söyledi.

BÜYÜKADA'da ortaya çıkan Ruam hastalığı sebebiyle 81 atın itlaf edildi. İnsanlara da geçen bulaşıcı Ruam hastalığına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklamalar geldi.

Vali Yerlikaya Adalar ilçemizdeki atlarda tespit edilen Ruam hastalığı sonrası İl Mahalli Çevre Kurulumuzu "Olağanüstü Toplantı"ya çağırdım. Toplantıda önemli kararlar aldık" dedi.

Öte yandan kaygı yaratan ruam hastalığı ile ilgili Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Şu aşamada kaygı duyulacak, insan ve canlı sağlını, doğayı tedirgin edecek, denize ve ormana zarar verecek bir durum yok" açıklaması yaptı.

Vali Ali Yerlikaya oy birliği ile alınan 10 maddelik kararı da açıkladı. İşte o kararlar:

1-Adalar ilçemizdeki tüm atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süreyle durdurulmasına,

2- Faytonlara at koşulmasının 3 ay durdurulması nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerekli tedbirlerin alınmasına,

3-Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında gelen gerekli hijyen şartlarını taşımayan hayvanların gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının yıkılmasına,

4-Adalar ilçemize ivedi olarak Karantina Ahırı kazandırılmasına, Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı gereğince; tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

5- Yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında, “insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

6-İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergâhlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,

7-Uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvanların sahiplerine idari para cezalarının uygulanmasına,

8-Faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

9-İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca, Adalar ilçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine,

10- Hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için bu yapıların sahiplerine Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.



Ruam hastalığı nedir?

At vebası olarak bilinen ruam hastalığı sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Ruam hastalığı başta at, eşek, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Eşek ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

Ruam hastalığı belirtileri şunlar:

Ruam hastalığı hem atlarda hem de insanlarda farklı bölgelere hücum ederek bu bölgelerde belirtiler gösterebilmektedir.