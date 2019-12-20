Perde pilavı nasıl yapılır Arda'nın tarifi

Arda'nın Mutfağı'ndan en çok aranan pilav tariflerinin başında perde pilavı geliyor. Perde pilavı nasıl yapılır diye merak edenler için Arda'nın Mutfağı'ndan perde pilavı tarifi, püf noktaları ve malzemeler listesini derledik.

Farklı pilav tarifleri arayanlar için Arda'nın Mutfağı'ndan en popüler tarif olan perde pilavı tarifini sizler için derledik. Şef Arda Türkmen'in en çok aranan pilav tarifleri arasında yer alan perde pilavı için gerekli malzemeler listesinde hamuru için 2 – 3 adet yufka ve bütün soyulmuş badem içi gerekli. Pilavın iç malzemeleri listesinde ise şunlar var: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı yenibahar, 1 avuç dolmalık fıstık, 1 avuç kuş üzümü, tuz, karabiber

3 su bardağı su.

Perde pilavının hazırlanışında ise aşamalar şöyle;

Kuş üzümünü ılık suda şişmesi için bekletin. Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını ekleyin. Yağ eriyip ısınınca yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip çevirin ardından dolmalık fıstıkları ilave edin. Pirinçler iyice kavrulduktan sonra yenibahar, tuz, karabiber ve kuş üzümünü ilave edin ve baharatların kokuları çıkıncaya kadar kavurma işlemine devam edin. Suyu ilave edin, kapağını kapatın.

Su kaynadıktan sonra altını kısın ve biraz nemli kalacak şekilde pişirin. Kaseleri yağlayın ve bademleri tabana yerleştirin. Yufkaları kaselere yerleştirin. Kaselere yerleştirdiğiniz yufkanın içerisine pilavı doldurun ve kenarlardan sarkan yufkaları kâsenin üzerini örtecek şekilde kapatın. Kasenin üzerini alüminyum folyo ile iyice kapatın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Tersyüz ederek servis edin.