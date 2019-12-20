Canan Kaftancıoğlu protestosunun nedeni belli oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına güvenlik görevlileri izin vermemişti. Kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek için geldiği ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.

Güvenlik görevlileri hemen müdahale etti

Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

"Kaftancıoğlu iş sözü verdi"

Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi.