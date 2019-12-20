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Çalımbay: Amacımız kalan 2 maçımızı en iyi şekilde bitirmek

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak olan lider DG Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maç ve taktik idman ile çalışmalarını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı. Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar da takip etti.
Yiğidolar öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya gidecek.

“Takım olarak hazırız”
Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde hafta sonu Gençlerbirliği ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.

Çalımbay, Fenerbahçe maçındaki oynadıkları futbolun üzerine koyarak Gençlerbirliği karşısına çıkacaklarını ifade etti. Çalımbay, önlerindeki iki maçı sorunsuz bitirirseler büyük avantaj yakalayacaklarını vurgulayarak, "Bütün herkes bunun farkında. İnşallah orada oynadığımız oyunların üzerine çıkarsak, özellikle Fenerbahçe maçında oynadığımız oyunun üzerine çıkarsak, o zaman oradan da iyi bir şekilde ayrılabiliriz. Ama hiçbir zaman oyun disiplininden kopma şansımız yok. Takım olarak hazırız. Tek sıkıntımız Emre Kılınç ve Fatih Aksoy’un olmaması. Bu bizim için bir dezavantaj oluyor. Çünkü yedek kulübesine baktığın zaman müdahale etme şansımız azaldı. Tek sıkıntımız o var. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Dediğimiz gibi tek amacımız kalan 2 maçımızı en iyi şekilde bitirmek” dedi.

“Kupaya da çok önem veriyoruz”
Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası maçlarına da önem verdiklerini ifade ederek, çıkan rakibin hayırlı olmasını diledi. Çalımbay, “Öyle içimizden geçen bir takım yok. Artık zayıf takım diye bir şey kalmadı. Artık hep güçlü takımlarla oynayacağız, her şeyin de farkındayız. Önemli olan Ziraat Türkiye Kupası maçları başlamadan önce inşallah 2 takviye yaptığımız zaman hiçbir sıkıntımız olmaz. 2 maça da iyi takım çıkarabiliriz. Eksik takımla çıkmayız yani. Ben kupada da gitmek istiyorum. Kupaya da çok önem veriyoruz biz. Onun için orada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum” diye konuştu.

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