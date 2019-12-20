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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den 'Ruam' açıklaması!

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ruam hastalığı ile ilgili, "Şu aşamada kaygı duyulacak, insan ve canlı sağlını, doğayı tedirgin edecek, denize ve ormana zarar verecek bir durum yok" açıklaması yaptı.

Gül, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiği Büyükada'ya kaçak girişlerin olmaması için ulaşım sağlanan noktalarda denetimlerin yapıldığını söyledi.

Gül, önceki yıllarda da bu tür hastalık kaygılarından dolayı adaya giriş ve çıkışların engellendiğini söyledi.

"Başka noktalardan getiriyoruz diyorlarsa..."

Bu sorunun geçmişe dayandığını belirten Gül, şöyle konuştu: Biz kucağımızda bulduk ama bu sorunun arka planı hep var. Bizim geldiğimiz dönemden itibaren kaçak at vakası hatırlamıyorum. Buraya gelecek olan tekne ve vapurlar bakımından ulaşım noktalarımız belli. Bu noktalarda denetim yapıyoruz. Ama hayat 24 saat, burası bir ada. 'Başka noktalardan getiriyoruz' diyorlarsa evet bu başka bir şey. Biz bunu bilemeyiz. Ama adaya ulaşımın sağlandığı noktalarda denetimimizi yapıyoruz, kaçağa izin vermiyoruz.

"Şu aşamada insana bulaşma riski bulunmuyor"

Gül, yetkili mercilerden aldığı bilgiye göre, ruam hastalığının 81 atla sınırlı olduğunu, insana bulaşma gibi bir riskin şu aşamada bulunmadığını ifade ederek, uzmanların anlatımlarına göre de şu aşamada kaygı duyulacak, insan ve canlı sağlını, doğayı tedirgin edecek, denize ve ormana zarar verecek bir durum olmadığını belirtti. 

Çukurların açılması konusunda vatandaşların bilgilendirilmesinin, valiliğin ve kaymakamlığın inisiyatifinde olduğunu belirten Gül, hastalığın kaygı ve panik olmaması için ilk etapta halka duyurulmadığını anlattı.

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