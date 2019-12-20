Türkiye'de yasa dışı faaliyet gösteren 54 internet sitesinin kapatılması kararı

SPK, Türkiye'de faaliyeti olmayan ancak yasa dışı yollarla hizmet vermeye çalışan 54 internet sitesini tespit etti. Bu internet sitelerinin kapatılması için harekete geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 54 internet sitesine karşı harekete geçti. Tespit edilen internet siteleri için erişim engeli başvurusu yapıldı. Bu sitelerin, kısa bir süre sonra kapatılacağı belirtildi.

Erişim engeli getirilmesi için başvurulan internet siteleri

www.asforex8.com

www.asforex9.com

www.balansfx.com

www.balansfx1.com

www.demoforex2.com

www.demoforex3.com

www.destekfx5.com

www.destekfx6.com

www.ekolfx5.com

www.ekolfx6.com

www.forexekaydol3.com

www.forexhesapac5.co

www.fbs-yatirim.com

www.yatirim-fbs.com

www.fxoro12.com

www.forexekaydol2.com

www.forexhesapac4.co

www.6galafx.com

www.7galafx.com

www.gannmarkets5.com

www.gkmforex3.com

www.gkmforex4.com

www.granantrade1.com

www.hizlifx7.com

www.hizlifx5.com

www.hizlifx6.com

www.klasfx27.com

www.klasfx28.com

www.kuzeyfx1.com

www.kuzeyfx.com

www.lidyafx1.com

www.lidyafx2.com

www.limitmarkets8.com

www.limitmarkets9.com

www.marginglobal1.com

www.marginglobal2.com

www.ntimarkets3.com

www.ntimarkets4.com

www.olivemarkets5.com

www.olivemarkets6.com

www.olivemarketsgiris5.com

www.olivemarketsgiris6.com

www.phaseforex2.com

www.phaseforex3.com

www.trendfx11.com

www.trendfx12.com

www.trifcm.asia

www.troyforex3.com

www.troyforex4.com

www.usgfx.com

www.uzmanfx2.org

www.uzmanfx3.org

www.uzmanfx13.net

www.uzmanfx14.net