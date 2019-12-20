Galatasaray'da 4 futbolcu Göztepe maçında yok

Galatasaray'da Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri ve Şener Özbayraklı, Göztepe maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Galatasaray Futbol Takımı, Göztepe karşılaşması için bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

4 isim kafilede yok

Bu arada Sarı-kırmızılılarda Lemina, Seri, Emre Mor ve Şener İzmir kafilesinde yer almadı.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle;

"Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli."