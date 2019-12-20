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Ryan Babel'den 'FIFA'ya şikayet etti' iddiasına yanıt

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberlere cevap verdi.

Sarı-kırmızılı takımda Babel'in alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve aynı zamanda FIFA'ya şikayette bulunduğu iddia edilmişti.

''Temiz kalpler her zaman kazanır"
Sosyal medya hesabından bu iddialara cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Sezon başında Galatasaray ile 3 senelik sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 4 günlük gecikme yüzünden FIFA’ya gitti. FIFA’da belirtilen 3 aylık gecikme durumundaki fesih prosedürü dışında, Babel’in Galatasaray ile yaptığı özel kontrat çerçevesinde böyle bir eylemde bulunduğu öğrenildi.

Babel'in tavrı rahatsız etti
Geçtiğimiz hafta yapılan ödeme ile sorun ortadan kalktı ama Babel’in tavrı hem yönetim hem de teknik heyet tarafından yadırgandı.

 

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