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Türkiye’ye 68 kilogramlık gök taşı düştü!

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, 68 kilogramlık yeni bir demirli gök taşının bulunduğunu açıkladı.

Doç. Dr. Ozan Ünsalan, "68 kg’lık kütlesiyle ülkemize düşen "en büyük kütleli 3. demirli meteorit" unvanını almış oldu" diye konuştu.

Çorum’un Gerdekkaya bölgesinde, sahiplerine ait arazi taşlardan temizlenirken tesadüfen bir taş bulundu. Arazi sahipleri, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)'ndeki bir akrabası ile irtibata geçti. Taşın daha sonra ABD’de de analizleri yapıldı ve veri tabana kaydedildi. Doç. Dr. Ozan Ünsalan, taşın 28 Nisan 2018 tarihinde bulunduğunu aktardı.

En büyük kütleli 3. demirli meteorit

Ozan Ünsalan, şunları kaydetti: Kütlesi 68 kg olan bu demirli gök taşının, analizleri sonucunda düşük nikel ve düşük altın içerikli olduğu ve benzer demirli gök taşlarından; Comanche, Kaalijarv ve Pine River göktaşlarıyla benzerliği olduğu tespit edildi. Ülkemize düşen en büyük kütleli demirli meteorit Turgut meteoriti (152 kg) olup, kütlece büyük ikinci sıradaki demir meteorit ise Kayakent (85 kg) meteoritidir. Gerdekkaya meteoriti ise 68 kg’lık kütlesiyle ülkemize düşen 'en büyük kütleli 3. demirli meteorit' unvanını almış oldu.

"Ülkemizin de bu alanda varlığı tüm dünyada hissediliyor"

Öte yandan, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın da katılımıyla Doç. Dr. Ozan Ünsalan başkanlığında bir çalıştay düzenlendi. 30 Haziran Dünya Asteroit Günü etkinliği kapsamında düzenlenen ve 200’e yakın katılımcıyla halka açık olarak gerçekleştirilen 3. Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı hakkında bilgi veren Ünsalan, çalıştayın bu konudaki farkındalığın artmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Ünsalan, "Meteor bilimi alanındaki çalışmalarımız ülkemizde hızla arttı. Ünsalan Meteorit Araştırma Grubu (METAG) olarak gerçekleştirmeye devam ettiğimiz çalışmalarımızla ülkemizin de bu alanda varlığı tüm dünyada hissediliyor" diye aktardı.

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