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Ölü kişileri muayene edip SGK'yı 1 milyon lira zarara uğrattılar

İYİ Partili vekil Tuğba Vural Çokal, "2018 yılında tam 411 kişiyi öldükten sonra muayene edip ilaç vermişler. SGK'da bu hastanelere 1 milyon liralık ödeme yapmış" iddiasını gündeme getirdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, Sayıştay raporlarına dayanarak SGK'da yaşananları TBMM gündemine getirdi. 

İYİ Partili Çokal, şunları kaydetti: Raporlu olan ve iş göremezlik ödeneği verilen doktorlar, raporlu oldukları dönemde ameliyat yapmış. Yatarak tedavi olan doktor, aynı gün ameliyata da girmiş. Aynı gün içinde hem ameliyat olan hem de ameliyat yapan doktorumuz var. Bunları yapanlar, adalet önünde hesap vermeli. SGK da aynı gün 10 ayrı branşta muayenenin ödemesini yapıyor.

"1 milyon lira tutarında ödeme yapmış"

Baş ağrısıyla giriş yapan hastaya doğum yaptırılıyor ve doğumun parası alınıyor. Üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı konulan hasta için sezaryenle doğum ödemesi de yapılıyor. Dünya üzerinde ölülere bile sağlık hizmeti veren tek Sosyal Güvenlik Kurumu bizim ki.

2018 yılında tam 411 kişiyi öldükten sonra muayene edip ilaç vermişler.

SGK'mız da ölüleri muayene edip ilaç vererek tıp tarihine geçen bu hastanelerimize yaklaşık 1 milyon lira tutarında ödeme yapmış.

"Hem iş göremezlik parası, hem ameliyat parası alıyor"

SGK, raporlu olduğu iş için göremezlik ödeneği verdiği doktorlara, aynı dönemde ameliyat yaptığı için de ödeme yapıyor. O doktor iş göremezlik parası aldığı dönemde ameliyat yaptığını iddia ederek SGK'dan para alıyor.

Kendi yatarak tedavi görürken, aynı anda ameliyata giren doktorlarımız var.

Hatta doktor hem ameliyat oluyor hem tedavi masrafını SGK'ye yüklüyor hem de doktorun ameliyatın parası hastaneye ödeniyor.

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