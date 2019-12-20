5 babayiğit ve Mustafa Varank! Gündeme oturan yerli otomobil pozu

TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili 27 Aralık 2019 cuma günü tanıtılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobili yapan 5 babayiğitle poz verdi gündeme oturdu.

27 Aralık cuma günü görücüye çıkacak olan yerli otomobil için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarih atıp sosyal medyadan yerli otomobil önündeki pozunu paylaştı.

Varank'ın paylaştığı fotoğraflarda yerli otomobillerin üzeri brandayla örtülüydü.

5 babayiğit ve TOBB

İkinci fotoğrafta ise yerli otomobili yapan 5 babayiğit ve TOBB'un başkanı yer alıyor. Gündeme oturan da bu poz oldu.

Yerli otomobili kimler yaptı?

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin 5 babayiğidi elini taşın altına koydu. Yerli otoyu yapan şirketler şunlar:

-Anadolu Grubu,

-BMC,

-Kıraça Holding,

-Turkcell Grubu

-Zorlu Holding

Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da ortak oldu. 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.