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Kamuda bir dönem sona eriyor! Güvenlik soruşturması torba yasadan çıkarılıyor

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayacak olan, 'kamu görevlerine atanacaklar hakkındaki güvenlik soruşturması' ile ilgili madde tekliften çıkarılıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak olan ve muhalefet partilerinin karşı çıktığı torba kanunda yer alan madde ile; kamu hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılması şartı getiriliyor.

AYM kararı iptal etmişti

Devlet Memurları Kanunu'nda, devlet memurluğuna alınacaklar için genel şartlar arasında sayılan "Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olmak" ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edilmişti.

Yeniden yapılacak

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm uyarınca, yapılan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucuna göre memuriyete veya kamu görevine atanmayan veya atama onayı iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen kişiler tarafından süresinde açılmış, kanun yolu aşamasında bulunanlar dahil görülmekte olan iptal davalarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde, süresinde açılacak iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde; idarece resen, ilgililer hakkındaki güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yeniden yapılmasına karar verilecek.

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