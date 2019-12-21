Başka erkekle ilişki yaşayan annesini demir çubukla öldürdü

BALIKESİR'de 18 yaşındaki Emrah Yaşar, bir erkekle ilişki yaşadığı öne sürülen annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü.
Olay, geçen Perşembe günü meydana geldi. Edremit ilçesine bağlı kırsal Yaşyer Mahallesi'nde yaşayan ve yıllar önce eşini kaybeden Vusule Yaşar, iddiaya göre aynı mahalleden bir erkekle ilişki yaşamaya başladı.
Tartışmanın sonu cinayetle bitti
Durumu öğrenen oğlu Emrah Yaşar, annesi ile tartıştı. Yaşar, tartışmanın ardından bahçeden aldığı demir çubukla başına vurduğu annesini öldürdü. Vusule Yaşar'ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kırsal Yaşyer Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Cezaevine gönderildi
Jandarma tarafından gözaltına alınan Emrah Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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