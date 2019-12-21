TEMSA 23 Aralık'ta üretime devam edecek mi? Yeni gelişme var

Ülkemizin önemli otobüs üreticilerinden Temsa, 23 Aralık’a kadar üretimi durdurmuştu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Temsa kaynaklarından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta üretime başlanmayacağı belirtildi.

Fabrikanın faaliyete ne zaman başlayacakları konusunda ise net tarih vermeyen yetkililer hacizlerden dolayı üretimin yapılamadığını ifade ettiler.

Sözcü'nün haberine göre; Temsa, geçtiğimiz günlerde 23 Aralık’a kadar üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Temsa kaynaklarından sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada üretimin pazartesi başlamayacağı belirtildi. Şirket kaynaklarından yapılan açıklamada, “Fabrikada hacizlerden dolayı üretim yapılamıyor.” ifadeleri kullanıldı.

70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510.000 metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10.000'in üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

Temsa, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.

İsviçrelilere satılmıştı

Sabancı Holding otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları'ndaki sahip olduğu hissenin tamamını 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satmıştı.