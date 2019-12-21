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Ndiaye Trabzonspor'da 6 aylığına kiralandı

Trabzonspor'da yeni transfer gelişmesi yaşandı. Karadeniz ekibi Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Buna göre Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika pürüzü çıkmaz ise Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak.

Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray'da oynadıktan sonra İngiltere'ye giderek Stoke City forması giyen Ndiaye, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Ekonomik sıkıntılar var

Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.

Uçaktan fotoğraf paylaşmıştı

Ndiaye, Trabzon yolculuğu öncesi bu fotoğrafı paylaşmıştı;

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