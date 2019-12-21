LİBYA ile askeri işbirliği anlaşması teklifi Meclis'te kabul edildi

LİBYA ile askeri işbirliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

"Talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili "Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

Arap medyasından gelen haberlere göre ise, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (umh) Türkiye'den askeri destek isteyeceği iddia edilmişti.

Mutabakat Muhtırası imzalanmıştı

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

"Türk askeri Libya'ya gider mi?"

Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.