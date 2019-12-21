Yerli otomobilin dış tasarımı ve iç dizaynı göz alıcı! İşte heyecanlandıran fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sürüşü ile tanıtılacak olan yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Henüz resmi olarak açıklanmasa da yerli otomobile ait olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada heyecan uyandırdı.
SUV olarak üretilecek aracı dünyanın en ünlü otomotiv tasarım şirketlerinden, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina şirketi tasarladı.
111
Hem Türkiye’de hem de dünyada sektörün merakla beklediği tanıtım için sayılı günler kaldı. Aracın ön gösterimi önümüzdeki günlerde Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek.
211
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobilin örtülü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
311
İlk gösterimi bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın test sürüşüyle gerçekleşecek olan otomobil için Pininfarina imzası heyecanı artırıyor.
411