Everton ile Arsenal yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Everton ile Arsenal golsüz berabere kaldı. Everton'da Cenk Tosun, Arsenal maçının 11. dakikasında sakatlanan Iwobi'nin yerine oyuna girip, 80. dakikada kenara alındı. Cenk, oyundan çıkıp doğrudan soyunma odasına gitti.

İngiltere Premier Lig'de hoca değişikliği yapan Everton ve Arsenal, 18. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi.

Everton'da yeni teknik direktör Carlo Ancelotti ve Arsenal'de yeni teknik direktör Mikel Arteta'nın tribünde yer aldığı maçta tempo düşüktü ve iki takım gol pozisyonu bulmakta zorlandı.

Bu sonucun ardından Everton üst üste 2. beraberliğini alarak 19 puana yükselirken, Arsenal ise son 4 maçta 3. kez puan kaybederek puanını 23 yaptı.

Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak, Everton ise evinde Burnley'i konuk edecek.

Cenk sonradan girdi, oyundan alındı

Milli oyuncumuz Cenk Tosun, kulübede başladığı maçın 11. dakikasında Iwobi'nin sakatlanmasıyla oyuna dahil oldu ve 80. dakikada yerini Moise Kean'e bıraktı. Cenk Tosun oyuna girip yeniden kenara alınmasına sinirlenip doğrudan soyunma odasına gitti.