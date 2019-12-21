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Kasımpaşa - Gaziantep FK maç sonucu: 3 - 4

Süper Lig'de 16. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tam 7 gole sahne olan maçta 3 puanı konuk ekip kaptı. Gaziantep ekibi, ilk devresini 4-1 önde kapattı maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'ya 4-3 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5 ve 44. dakikalarda Kayode, 21. dakikada Kenan Özer ile 34. dakikada Djilobodji attı. Kasımpaşa'nın golleri ise 10. dakikada Veysel Sarı, 57. dakikada Ricardo Quaresma ve 80. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Ev sahibi ekip, 75. dakikada Quaresma ile bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Kasımpaşa haftaya Başakşehir ile oynayacak
Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 23'e yükseltti. Kasımpaşa 15 puanda kaldı. Süper Lig'de haftaya Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Yeni Malatyapor'u ağırlayacak.

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