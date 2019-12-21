Göztepe Galatasaray maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Göztepe, ligde Galatasaray'ı 17 yıl sonra yenmiş oldu.

Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig'in 16. hafta maçında karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 2-1 kazandı. Göztepe, ligde Galatasaray'ı 17 yıl sonra yendi.

Ev sahibinin gollerini 9. dakikada Cameron Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar atarken Galatasaray'ın sayısını 27. dakikada Lamine Gassama kendi kalesine attı.

Galatasaray maçtaki ilk isabetli şutunu 78. dakikada Falcao ile buldu. Göztepe'de sarı kart gören Jerome, Gassama ve Titi, gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray 24 puanda kaldı

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 23'e çıkardı. Galatasaray ise 24 puanda kaldı. Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Gözteie ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

GÖZTEPE 2-1 GALATASARAY MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maç Bitti90'Maçta son düdük geldi. Göztepe 17 yıl sonra Galatasaray'ı ligde mağlup etti.



Oyuncu Değişikliği90'Göztepe'de Castro'nun yerine Borges oyundaAndré Castro - Celso Borges



90'Ömer'in soldan ortasında Falcao'nun dokunacağı topu Leo uzaklaştırdı. Emre yine ortaladı, bu kez Beto aldı.



90'Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.



Oyuncu Değişikliği88'Göztepe'de Jerome'un yerine Deniz Kadah oyundaCameron Jerome - Deniz Kadah



85'Ömer Bayram'ın kullandığı frikikte top üstten dışarı gitti.

Oyuncu Değişikliği84'Galatasaray'da Babel'in yerine Emre Taşdemir oyunda

61'GOL! Halil attı! Göztepe yeniden öne geçiyor...

58'Ömer'in soldan ortasında Babel kale sahasında boş durumda yükseldi ancak kafayı iyi vuramadı. Aut



Sarı Kart57'Hava topu mücadelesinde Marcao'nun yüzüne eli isabet eden Jerome sarı kart gördüSarı Kart - Cameron Jerome



56'Göztepe gole yaklaştı! Leo'nun soldan ortasında kale sahasında

Marcao'dan seken topu arka direkte alan Halil'in yakın mesafeden sert şutu yandan dışarı gitti.



49'Göztepe hızlı atağında ceza alanına sokulan Halil'in sert şutunda top auta gitti.

Devre Arasıİlk yarı sona erdi. 1-1



45'Göztepe gole yaklaştı! Sağdan yapılan ortada Halil arka direkte kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.



45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi



42'Falcao'nun sol çaprazdan plase vuruşunda top auta gitti.



36'Serdar'ın ceza alanına ortasında Castro'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

28'Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Beto topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Arka direkte topu kontrol eden Selçuk içeri çevirdi, Babel'in kafa vuruşunda etkisiz giden top Gassama'nın ayağına çarpıp ağlara gitti.



Kendi Kalesine27'GOL! Gassama kendi kalesine attı! Galatasaray eşitliği yakalıyor...Gol (KK) - Lamine Gassama



25'Serdar Gürler'in ceza alanı dışından şutunda köşeye giden topu Muslera kontrol etti.



21'Göztepe tehlikeli geldi! Gassama'nın pasında sağdan sıfıra inen Serdar'ın geriye çıkardığı topu Belhanda kesti. Muslera da kalesini boşaltmıştı pozisyonda



18'Babel'in ceza yayından şutunda top savunmadan döndü.

10'Serdar'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Titi'nin kafayla indirdiği topu kale önünde bulunan Jerome ağlara gönderdi.



Ev Sahibi Golü9'GOL! Jerome attı! Göztepe öne geçiyor...Gol - Cameron Jerome



6'Selçuk İnan'ın kullandığı frikikte top az farkla auta gitti.



5'Galatasaray tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.

HAKEM: Serkan Tokat

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao