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Libya'da Hafter güçleri Türk gemisini durdurdu iddiası!

Libya medyasının iddiasına göre Hafter'e bağlı milisler bir Türk gemisini durdurdu. İddiaya göre Grenada bandralı geminin mürettebatı Türklerden oluşuyor.

Libya medyası, Hafter'e bağlı sahil güvenlik güçlerinin bir Türk gemisini durdurduğunu iddia ediyor. İddiaya göre Grenada bandralı geminin mürettebatı Türk...

Kargo incelemesi yapılıyor

Aynı kaynaklar Türk mürettebatın bulunduğu gemi denetleme için Ras al Hilal limanına çekildiğini belirtiyor. Mürettebattan iki ismin Bahri Kılıç ve Muhsin Erduran olduğu öğrenildi.

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