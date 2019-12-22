Şamil Tayyar'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bomba iddia

AK Partili Şamil Tayyar, ATO eski Başkanı Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik rüşvet iddialarına ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu. Tayyar, "Aygün iddiasını ispat ederse Yavaş'ın istifasına gerek yok, kayyım atanır" mesajını paylaştı.

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Sinan Aygün'ün, Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı rüşvet iddiaları ve sonrasındaki açıklamaları gündem olmuştu. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da, Twitter'dan Melih Gökçek'in sosyal medya gönderisini paylaşarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Başkanım.

Aygün, iddiasını ispat ederse Yavaş’ın istifasına gerek yok.



Yolsuzluk iddiası ispatlanırsa meclis üyelerinden biri, FETÖ ilişkisi ispatlanırsa kayyım yeni başkan olur.



Kayyım kim olur, bilemem😂 https://t.co/rUwPkWYuvN — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 21, 2019

Yavaş'ın istifasına gerek yok

Yaptığı paylaşımda, Aygün'ün iddiasını ispatlaması halinde Yavaş'ın istifasına gerek olmadığını belirten Tayyar, "Yolsuzluk iddiası ispatlanırsa meclis üyelerinden biri, FETÖ ilişkisi ispatlanırsa kayyum yeni başkan olur. Kayyım kim olur, bilemem" yorumunda bulundu.

İçişleri bakanlığı müfettiş görevlendirdi

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Aygün'ün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı rüşvet iddiaları ve sonrasındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığı'nı iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.